В Туле полтора месяца ищут пропавшую женщину
Волонтеры ищут людей, которые обладают информацией о ней
Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" г.Тула
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В Туле с 17 сентября ищут пропавшую Ольгу Ануфрикову. Местонахождение 39-летней женщины до сих пор неизвестно.
У Ольги Ануфриковой рост 163 см, глаза карие, короткие и русые волосы, худощавое телосложение. Особые приметы: татуировки.
Туляков, которым что-либо известно о пропавшей, призывают звонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU