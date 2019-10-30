2019-10-30T11:47:06+03:00
Происшествия

В Туле полтора месяца ищут пропавшую женщину

Волонтеры ищут людей, которые обладают информацией о ней
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" г.ТулаФото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" г.Тула
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В Туле с 17 сентября ищут пропавшую Ольгу Ануфрикову. Местонахождение 39-летней женщины до сих пор неизвестно.

У Ольги Ануфриковой рост 163 см, глаза карие, короткие и русые волосы, худощавое телосложение. Особые приметы: татуировки.

Туляков, которым что-либо известно о пропавшей, призывают звонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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