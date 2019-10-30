2019-10-30T11:20:44+03:00
Звезды

Александр Рогов переодел тульского полиглота

Девушка самостоятельно выучила французский, английский, испанский и голландский языки, но для счастья ей не хватало стильного образа
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив героя публикацииФото: Архив героя публикации
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Главный стилист канала СТС Александр Рогов в родном городе переодел 26-летнюю Наталью Звягину.

Девушка преподаёт французский, английский, испанский и голландский языки. Она их выучила самостоятельно, не посещая курсы и не занимаясь с репетиторами. Также она поет в тульской филармонии и выступает на городских мероприятиях.

На преображение она решилась, чтобы стать интересной девушкой не только внутри, но и снаружи. По ее признанию, она никогда ни с кем не встречалась и винит в этом свою внешность.

Александр Рогов за сутки преобразил героиню. С помощью местных специалистов подобрал яркие образы и показал, что и в Туле можно найти стильные вещи.

Как это было, можно будет увидеть 3 ноября в 09:30 на канале СТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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