2019-10-30T11:05:19+03:00
Общество

В Туле офис КПК «Главсберстрой» закрыли после смерти председателя

К правоохранителям уже обратились ряд жителей
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Офис КПК «Главсберстрой» оказался закрыт. Это произошло 14 октября после госпитализации председателя 32-летнего Кирилла Бровкина. 20 октября мужчина скончался в городской клинической больнице им. Ваныкина.

К правоохранителям с заявлениями уже обратились ряд жителей, которые сообщили, что не могут вернуть свои сбережения, сообщает Myslo.

Пайщики опасаются, что вместе с председателем прекратил существование и сам кооператив. Но, по закону, болезнь и смерть председателя не являются причиной прекращения работы кооператива и исполнения обязанностей перед пайщиками.

Также, по закону, пайщики имеют право руководить кооперативом, могут участвовать в собраниях, инициировать собрание членов КПК и переизбрать председателя.

Сообщается, что информация о проведении собрания будет размещена в интернете или отправлена каждому пайщику лично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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