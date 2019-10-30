В Туле офис КПК «Главсберстрой» закрыли после смерти председателя
Офис КПК «Главсберстрой» оказался закрыт. Это произошло 14 октября после госпитализации председателя 32-летнего Кирилла Бровкина. 20 октября мужчина скончался в городской клинической больнице им. Ваныкина.
К правоохранителям с заявлениями уже обратились ряд жителей, которые сообщили, что не могут вернуть свои сбережения, сообщает Myslo.
Пайщики опасаются, что вместе с председателем прекратил существование и сам кооператив. Но, по закону, болезнь и смерть председателя не являются причиной прекращения работы кооператива и исполнения обязанностей перед пайщиками.
Также, по закону, пайщики имеют право руководить кооперативом, могут участвовать в собраниях, инициировать собрание членов КПК и переизбрать председателя.
Сообщается, что информация о проведении собрания будет размещена в интернете или отправлена каждому пайщику лично.
ИСТОЧНИК KP.RU