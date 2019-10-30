2019-10-30T10:29:14+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области опрокинулся грузовик

Предварительно, пострадавших нет
Мария ВЛАСОВА
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30 октября около 8.45 грузовик опрокинулся на 261 км дороги М4. По предварительным данным, водитель, двигаясь в южном направлении, не справился с управлением.

Предварительно, пострадавших нет. Сейчас в месте ДТП затруднено движение транспорта.

Полицейские ГИБДД организуют движение в южном направлении дороги. На месте происшествия работает Госавтоинспекция и следственно-оперативная группа полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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