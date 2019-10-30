В Тульской области водитель «Киа» сбил на пешеходном переходе мужчину
С различными травмами его доставили в городскую больницу
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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29 октября в 21.40 на улице Мира в Новомосковске произошло ДТП. 19-летний молодой человек на автомобиле «Киа Спектра» наехал на пешехода. 32-летний мужчина переходил через проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Позже с различными травмами его доставили в городскую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU