2019-10-30T09:46:31+03:00
Происшествия

В Тульской области водитель «Киа» сбил на пешеходном переходе мужчину

С различными травмами его доставили в городскую больницу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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29 октября в 21.40 на улице Мира в Новомосковске произошло ДТП. 19-летний молодой человек на автомобиле «Киа Спектра» наехал на пешехода. 32-летний мужчина переходил через проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Позже с различными травмами его доставили в городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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