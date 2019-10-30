2019-10-30T09:37:29+03:00
Дом. Семья

Туляки заметили белоснежную ласку в Платоновском парке

Зверек чувствовал себя достаточно свободно в осенней листве парка
Поделиться:
Фото: Алексей ГороховФото: Алексей Горохов
Изменить размер текста:

В Платоновском парке Тулы заметили ласку. Зверек сменил летний бурый наряд на белоснежный зимний мех. Кадрами животного поделился фотограф Алексей Горохов. Судя по снимкам, ласка чувствовала себя достаточно свободно в осенней листве парка.

В России ласка обитает практически повсеместно. Но в Туле ее встретишь нечасто.

Несмотря на милый вид, ласка является хищником. Она в основном питается полевыми и лесными мышами, землеройками, полевками, крысами и даже голубями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 1400 туляков подали заявки на конкурс «Лидеры России»
Туляк отсудил у строительной компании почти 800 тысяч рублей
В Туле полтора месяца ищут пропавшую женщину
Александр Рогов переодел тульского полиглота
В Туле офис КПК «Главсберстрой» закрыли после смерти председателя
На трассе в Тульской области опрокинулся грузовик
В Тульской области водитель «Киа» сбил на пешеходном переходе мужчину
Погода в Туле 30 октября: снег и сильный ветер
Дети из многодетных и малообеспеченных семей Тульской области смогут бесплатно посетить кинотеатры
На пост главы администрации Тулы претендуют Дмитрий Миляев и Максим Щербаков
Туляков приглашают на фестиваль кузнечного ремесла «Белое каление»
4 ноября в Туле выступит певица Ханна
Под Тулой на трассе «Богородицк - Узловая» перевернулся автомобиль