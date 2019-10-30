Туляки заметили белоснежную ласку в Платоновском парке
Зверек чувствовал себя достаточно свободно в осенней листве парка
Фото: Алексей Горохов
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В Платоновском парке Тулы заметили ласку. Зверек сменил летний бурый наряд на белоснежный зимний мех. Кадрами животного поделился фотограф Алексей Горохов. Судя по снимкам, ласка чувствовала себя достаточно свободно в осенней листве парка.
В России ласка обитает практически повсеместно. Но в Туле ее встретишь нечасто.
Несмотря на милый вид, ласка является хищником. Она в основном питается полевыми и лесными мышами, землеройками, полевками, крысами и даже голубями.
ИСТОЧНИК KP.RU