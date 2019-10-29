2019-10-29T18:01:13+03:00
Общество

Дети из многодетных и малообеспеченных семей Тульской области смогут бесплатно посетить кинотеатры

Ребятам покажут фильм «Солдатик» и мультфильм «Урфин Джус»
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:

Всего за время осенних каникул в кино пойдут 3675 школьников в 17 муниципальных образованиях региона.

Детям покажут фильм «Солдатик» о юном герое Великой Отечественной войны Сереже Алешкове, который впоследствии стал выпускником Тульского Суворовского училища. Также ребята смогут посетить премьерные показы мультфильма «Урфин Джус».

Эта возможность у детей появилась по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Такой подарок глава региона делает уже во второй раз. На летних каникулах кинотеатры посетили 2 399 детей из многодетных и малообеспеченных семей. Планируется, что такая акция будет продолжаться и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На пост главы администрации Тулы претендуют Дмитрий Миляев и Максим Щербаков
Туляков приглашают на фестиваль кузнечного ремесла «Белое каление»
4 ноября в Туле выступит певица Ханна
Под Тулой на трассе «Богородицк - Узловая» перевернулся автомобиль
В Тульской области мужчина организовал у себя в квартире притон
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет «Большой этнографический диктант»
С мая по октябрь в трех парках Тула было зафиксировано 1405 правонарушений
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого наградили победителей IV олимпиады по психологии
«Ростелеком» отмечает рост востребованности универсальных услуг связи
Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ
В Туле временно будет изменена схема стоянки и остановки транспорта
29 октября в центр Тулы будет без холодной воды
В Тульском кремле состоится фестиваль национальных культур
Из гипермаркета «Линия» Тульской области из продажи отозваны детские носки и колготки
В Скуратово туляк стал жертвой разбоя
В Тульской области представители цыганского этноса воровали уличные металлические ограждения
Погода в Туле 29 октября
Для ожидающих ЭКО в Тульской области появится открытый реестр данных
В Туле 16-летний школьник купил машину и в тот же день устроил ДТП
С 28 октября по 8 ноября в Туле по ул. Советской запретят стоянку транспорта
Олег Федосов назначен заместителем министра промышленности и науки
Алексей Степин возглавил министерство сельского хозяйства Тульской области
В Туле открылся Региональный чемпионат WorldSkills
«Виртуальный ЦОД» с защитой от киберугроз — новое комплексное решение «Ростелекома» для бизнеса