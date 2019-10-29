Дети из многодетных и малообеспеченных семей Тульской области смогут бесплатно посетить кинотеатры

СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-29T18:01:13+03:00

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Всего за время осенних каникул в кино пойдут 3675 школьников в 17 муниципальных образованиях региона.

Детям покажут фильм «Солдатик» о юном герое Великой Отечественной войны Сереже Алешкове, который впоследствии стал выпускником Тульского Суворовского училища. Также ребята смогут посетить премьерные показы мультфильма «Урфин Джус».

Эта возможность у детей появилась по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Такой подарок глава региона делает уже во второй раз. На летних каникулах кинотеатры посетили 2 399 детей из многодетных и малообеспеченных семей. Планируется, что такая акция будет продолжаться и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU