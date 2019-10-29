2019-10-29T17:50:39+03:00
Политика

На пост главы администрации Тулы претендуют Дмитрий Миляев и Максим Щербаков

29 октября состоялся конкурс на замещение должности
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Члены конкурсной комиссии определили двоих кандидатов на замещение должности главы администрации Тулы - Дмитрия Миляева и Максима Щербакова. Заседание прошло 29 октября. Решение было принято по результатам оценки профессиональных и личностных качеств участников конкурса.

Конкурсной комиссией было проведено индивидуальное собеседование с участниками конкурса на замещение должности муниципальной службы главы администрации муниципального образования город Тула Дмитрием Миляевым, Леонидом Панковым и Максимом Щербаковым. Участник конкурса Варис Равилов на собеседование не явился.

Конкурсанты представили концепцию программы социально-экономического развития Тулы, ответили на вопросы членов конкурсной комиссии.

На очередном заседании Тульской городской Думы депутаты рассмотрят вопрос о назначении на должность муниципальной службы главы администрации муниципального образования город Тула.

ИСТОЧНИК KP.RU

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