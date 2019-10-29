Туляков приглашают на фестиваль кузнечного ремесла «Белое каление»
3 ноября ремесленный двор «Добродей» приглашает туляков посетить региональный фестиваль кузнечного ремесла «Белое каление». Он пройдет в рамках «Ночи искусств».
На «Аллее ремесел» посетители смогут посидеть на «Сладком диване» и увидеть арт-объекты из металла.
Кузнецы из профессионального сообщества Тульской области посостязаются на баттле в своем ремесле и продемонстрируют процесс создания шедевров. Мастера подготовили уникальные мастер-классы: «белевский нож», «улитка», «собачка», «наконечник стрел», «светец».
Поработать с более податливым материалом можно будет на мастер-классе по изготовлению женских украшений из глины. Гостей ждет «Кузнечный квест» и уже традиционные мастер-классы ремесленного двора по ковке, чеканке и гравировке.
Обязательно загляните в гастрономическую лабораторию. Здесь под руководством специалистов туляки самостоятельно смогут приготовить вкусный и полезный ужин древним способом на углях.
Пока блюда будут готовиться, гостей согреет душистый чай из жарового самовара. На сцене двора будут выступать творческие коллективы.
Туляков ждут по адресу: г. Тула, 9 мая 1 а,б
Начало состоится в 19.00.
Возрастное ограничение 0+
ИСТОЧНИК KP.RU