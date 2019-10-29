4 ноября в Туле выступит певица Ханна

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-29T14:51:54+03:00

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С 1 ноября в Туле стартуют праздничные мероприятия. В этот день Тульская область в четвертый раз присоединится к Всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Диктант можно написать как на региональных площадках, так и на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru, где будет организовано онлайн-тестирование.

4 ноября , в День народного единства, в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоится XIII Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». А в 18:00 в этот день на сцене городского пространства «Искра» туляков и гостей города ожидает концерт, хедлайнером которого станет популярная российская певица Ханна.

ИСТОЧНИК KP.RU