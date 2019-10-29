Под Тулой на трассе «Богородицк - Узловая» перевернулся автомобиль

СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-29T14:14:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Узловском районе Тульской области на 13-м км трассы «Богородицк — Узловая» произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля.

По предварительной информации, мужчина 1969 года рождения, управляя машиной «ВАЗ 21102» не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет по ходу движения, после чего автомобиль перевернулся.

В результате аварии пострадал водитель данного автомобиля. С различными травмами он был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU