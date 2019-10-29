В Тульской области мужчина организовал у себя в квартире притон
Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке отряда специального назначения УМВД «Гром» пресечена возможная противоправная деятельность, касающаяся оборота наркотиков.
По предварительным данным, 29-летний ранее судимый житель Киреевского района организовал и содержал в своей квартире притон для употребления наркотиков.
В присутствии понятых полицейскими был обнаружен и изъят предположительный наркотик и приспособление для курения.
На данный момент в полиции проводятся мероприятия по выяснению всех деталей противоправной деятельности подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU