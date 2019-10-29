В Тульской области мужчина организовал у себя в квартире притон

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-29T14:03:06+03:00

Деятельность по обороту наркотиков была пресечена полицией

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Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке отряда специального назначения УМВД «Гром» пресечена возможная противоправная деятельность, касающаяся оборота наркотиков.

По предварительным данным, 29-летний ранее судимый житель Киреевского района организовал и содержал в своей квартире притон для употребления наркотиков.

В присутствии понятых полицейскими был обнаружен и изъят предположительный наркотик и приспособление для курения.

На данный момент в полиции проводятся мероприятия по выяснению всех деталей противоправной деятельности подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU