С мая по октябрь в трех парках Тула было зафиксировано 1405 правонарушений
В теплое время года в парках Тулы для обеспечения общественного порядка работают специально выделенные полицейские наряды. Помощь сотрудникам патрульно-постовой службы оказывают и представители общественных формирований.
Таким образом, по итогам подведения работы «парковой группы» полиции в трех парках культуры и отдыха Тулы — Белоусовском, Комсомольском и Пролетарском — в период с мая по октябрь было зафиксировано и пресечено 1405 административных правонарушений.
Практика работы специальной парковой группы полиции будет применяться в областном центре и в дальнейшем.
ИСТОЧНИК KP.RU