С мая по октябрь в трех парках Тула было зафиксировано 1405 правонарушений

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-29T12:47:41+03:00

В УМВД России по Тульской области подвели итоги работы «парковой полиции»

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В теплое время года в парках Тулы для обеспечения общественного порядка работают специально выделенные полицейские наряды. Помощь сотрудникам патрульно-постовой службы оказывают и представители общественных формирований.

Таким образом, по итогам подведения работы «парковой группы» полиции в трех парках культуры и отдыха Тулы — Белоусовском, Комсомольском и Пролетарском — в период с мая по октябрь было зафиксировано и пресечено 1405 административных правонарушений.

Практика работы специальной парковой группы полиции будет применяться в областном центре и в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU