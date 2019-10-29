В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет «Большой этнографический диктант»

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-29T13:03:42+03:00

Международная просветительская акция начнется 1 ноября в 11:00 часов во всех субъектах России и за рубежом

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Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, окажет содействие национально-культурному развитию народов Российской Федерации, дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности, межэтнического мира и согласия.

Задания диктанта состоят из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания. Время для написания диктанта - 45 минут. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий — 100.

Для тех, кто не сможет проверить свои знания на региональных площадках, будет организовано онлайн-тестирование на официальном сайте с 1 по 4 ноября 2019 года.

http://miretno.ru/.

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого диктант пройдет в актовом зале учебного корпуса №1. Начало 1 ноября в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU