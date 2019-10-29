2019-10-29T10:59:08+03:00
Общество

Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ

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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления, членом Правления ПАО "БАНК УРАЛСИБ". Он будет полностью курировать бизнес розничного сегмента, включая следующие подразделения:

Департамент управления эффективностью розничного бизнеса,

Департамент розничных продуктов,

Департамент розничных продаж в сети,

Департамент электронных продаж и сервисов,

Департамент по работе с состоятельными семьями, а также за работу с банками-партнерами, находящимися на процессинговом обслуживания Банка.

Андрей Геннадьевич Морозов закончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию и Университет Нового Южного Уэльса (Австралия). Ранее работал на руководящих должностях в ЗАО КБ «Ситибанк», банке «Русский стандарт», АО «Райффайзенбанк».

Подробная информация в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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