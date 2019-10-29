Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ
Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления, членом Правления ПАО "БАНК УРАЛСИБ". Он будет полностью курировать бизнес розничного сегмента, включая следующие подразделения:
Департамент управления эффективностью розничного бизнеса,
Департамент розничных продуктов,
Департамент розничных продаж в сети,
Департамент электронных продаж и сервисов,
Департамент по работе с состоятельными семьями, а также за работу с банками-партнерами, находящимися на процессинговом обслуживания Банка.
Андрей Геннадьевич Морозов закончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию и Университет Нового Южного Уэльса (Австралия). Ранее работал на руководящих должностях в ЗАО КБ «Ситибанк», банке «Русский стандарт», АО «Райффайзенбанк».
Подробная информация в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU