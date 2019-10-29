В Туле временно будет изменена схема стоянки и остановки транспорта
Ограничения связаны с проведением киновестиваля
Фото: Архив "КП"
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В связи с проведением ХХ Юбилейного фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!» в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения фестиваля будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.
Так, ограничения остановки и стоянки будут осуществляться по следующей схеме:
- с 28 октября по 8 ноября по ул. Советской (нечетная сторона) на участке от ул Ф. Энгельса до ул. Революции;
- 2 и 8 ноября с 00:00 до 23:00 по ул. Советской на территории, прилегающей к зданию Городского концертного зала.
ИСТОЧНИК KP.RU