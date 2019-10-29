В Туле временно будет изменена схема стоянки и остановки транспорта

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-29T10:54:37+03:00

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В связи с проведением ХХ Юбилейного фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!» в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения фестиваля будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.

Так, ограничения остановки и стоянки будут осуществляться по следующей схеме:

- с 28 октября по 8 ноября по ул. Советской (нечетная сторона) на участке от ул Ф. Энгельса до ул. Революции;

- 2 и 8 ноября с 00:00 до 23:00 по ул. Советской на территории, прилегающей к зданию Городского концертного зала.

ИСТОЧНИК KP.RU