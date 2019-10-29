2019-10-29T10:54:37+03:00
Общество

В Туле временно будет изменена схема стоянки и остановки транспорта

Ограничения связаны с проведением киновестиваля
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В связи с проведением ХХ Юбилейного фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!» в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения фестиваля будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.

Так, ограничения остановки и стоянки будут осуществляться по следующей схеме:

- с 28 октября по 8 ноября по ул. Советской (нечетная сторона) на участке от ул Ф. Энгельса до ул. Революции;

- 2 и 8 ноября с 00:00 до 23:00 по ул. Советской на территории, прилегающей к зданию Городского концертного зала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Тулой на трассе «Богородицк - Узловая» перевернулся автомобиль
В Тульской области мужчина организовал у себя в квартире притон
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет «Большой этнографический диктант»
С мая по октябрь в трех парках Тула было зафиксировано 1405 правонарушений
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого наградили победителей IV олимпиады по психологии
«Ростелеком» отмечает рост востребованности универсальных услуг связи
Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ
29 октября в центр Тулы будет без холодной воды
В Тульском кремле состоится фестиваль национальных культур
Из гипермаркета «Линия» Тульской области из продажи отозваны детские носки и колготки
В Скуратово туляк стал жертвой разбоя
В Тульской области представители цыганского этноса воровали уличные металлические ограждения
Погода в Туле 29 октября
Для ожидающих ЭКО в Тульской области появится открытый реестр данных
В Туле 16-летний школьник купил машину и в тот же день устроил ДТП
С 28 октября по 8 ноября в Туле по ул. Советской запретят стоянку транспорта
Олег Федосов назначен заместителем министра промышленности и науки
Алексей Степин возглавил министерство сельского хозяйства Тульской области
В Туле открылся Региональный чемпионат WorldSkills
«Виртуальный ЦОД» с защитой от киберугроз — новое комплексное решение «Ростелекома» для бизнеса