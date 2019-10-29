В Тульском кремле состоится фестиваль национальных культур
4 ноября в стенах атриума Тульского кремля состоится фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». Мероприятие посвящено Дню народного единства и направлено на развитие дружеских отношений между всеми народами, проживающими на территории Тульской области.
На фестивале будет задействовано множество культур и национальностей: русская, армянская, татарская, азербайджанская, молдавская, еврейская, немецкая, дагестанская, гагаузская, туркменская, узбекская, грузинская и вьетнамская.
В программу мероприятия войдут выступления творческих коллективов национальных общественных организаций и отдельных исполнителей из Тульской и других областей, национальные игры, представление фольклорного театра Петрушки, а также тематические выставки, мастер-классы и концертная программа.
Фестиваль состоится 4 ноября с 14:00 до 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU