Из гипермаркета «Линия» Тульской области из продажи отозваны детские носки и колготки
Отзыв связан с несоответствием продукции обязательным требованиям Технического регламента Таможенного союза
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В г. Новомосковске из гипермаркета «Линия» из продажи отозвана продукция легкой промышленности. Причиной послужило несоответствие продукции обязательным требованиям Технического регламента Таможенного союза.
Таким образом, в целях безопасности и защиты прав потребителей, в том числе и детей до 14, лет в гипермаркете «Линия» (АО «Корпорация ГРИНН») из продажи исчезнут детские носки и колготки.
Корпорация согласилась с исковыми требованиями Роспотребнадзора по Тульской области. Строоны заключили мировое соглашение, которое утверждено судом.
ИСТОЧНИК KP.RU