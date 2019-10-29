Из гипермаркета «Линия» Тульской области из продажи отозваны детские носки и колготки

СЕГОДНЯ 10:07 2019-10-29T10:07:19+03:00

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В г. Новомосковске из гипермаркета «Линия» из продажи отозвана продукция легкой промышленности. Причиной послужило несоответствие продукции обязательным требованиям Технического регламента Таможенного союза.

Таким образом, в целях безопасности и защиты прав потребителей, в том числе и детей до 14, лет в гипермаркете «Линия» (АО «Корпорация ГРИНН») из продажи исчезнут детские носки и колготки.

Корпорация согласилась с исковыми требованиями Роспотребнадзора по Тульской области. Строоны заключили мировое соглашение, которое утверждено судом.

ИСТОЧНИК KP.RU