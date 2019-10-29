В Скуратово туляк стал жертвой разбоя
Злоумышленник ударил его по голове, а затем ограбил
Фото: Архив "КП"
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В Скуратовском мкр-не туляк ударил камнем по голове 30-летнего мужчину и ограбил его. По предварительным данным, он вытащил у жертвы телефон и деньги в размере 9 тысяч рублей. При проведении оперативных мероприятий полицейским удалось выяснить, что к противоправному деянию может быть причастен 29-летний местный житель.
После задержания злоумышленник признался в содеянном. Похищенное было обнаружено и изъято.
В данный момент в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU