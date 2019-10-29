2019-10-29T09:31:14+03:00
Происшествия

В Тульской области представители цыганского этноса воровали уличные металлические ограждения

Кражи совершались с целью сбыта на металлолом
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Суворове Тульской области два представителя цыганского этноса подозреваются в краже металлических ограждений с улицы районного центра.

По предварительным данным, подозреваемые крали демонтированное металлическое ограждение с целью его дальнейшего сбыта в качестве металлолома.

Полицейским удалось разоблачить злоумышленников. Похищенное было обнаружено и изъято.

В настоящий момент в отделе МВД «Суворовский» выясняются все подробности противоправной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24