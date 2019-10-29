В Тульской области представители цыганского этноса воровали уличные металлические ограждения
Кражи совершались с целью сбыта на металлолом
Фото: Архив "КП"
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В Суворове Тульской области два представителя цыганского этноса подозреваются в краже металлических ограждений с улицы районного центра.
По предварительным данным, подозреваемые крали демонтированное металлическое ограждение с целью его дальнейшего сбыта в качестве металлолома.
Полицейским удалось разоблачить злоумышленников. Похищенное было обнаружено и изъято.
В настоящий момент в отделе МВД «Суворовский» выясняются все подробности противоправной деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU