В Тульской области представители цыганского этноса воровали уличные металлические ограждения

СЕГОДНЯ 09:27 2019-10-29T09:31:14+03:00

Кражи совершались с целью сбыта на металлолом

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В Суворове Тульской области два представителя цыганского этноса подозреваются в краже металлических ограждений с улицы районного центра.

По предварительным данным, подозреваемые крали демонтированное металлическое ограждение с целью его дальнейшего сбыта в качестве металлолома.

Полицейским удалось разоблачить злоумышленников. Похищенное было обнаружено и изъято.

В настоящий момент в отделе МВД «Суворовский» выясняются все подробности противоправной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU