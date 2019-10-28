2019-10-28T18:01:55+03:00
Здоровье

Для ожидающих ЭКО в Тульской области появится открытый реестр данных

Личные данные в реестр внесены не будут
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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На сайте минздрава Тульской области появится открытый реестр ожидающих процедуру ЭКО. В реестре будет внесена лишь цифра, означающая номер очереди и шифр женщины без каких-либо персональных данных.

Нововведения вступят в силу в соответствии с постановлением, в котором говорится о необходимости продолжения ведения перечня супружеских пар, нуждающихся в процедуре экстракорпорального оплодотворения, входящую в ОМС. Все данные будут собраны в электронную версию «Реестра ожидающих проведения процедуры ЭКО/криопереноса».

Эти данные в скором времени станут доступны на официальном сайте министерства здравоохранения Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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