В Туле 16-летний школьник купил машину и в тот же день устроил ДТП

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-28T17:05:27+03:00

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В Туле 16-летний школьник через сайт бесплатных объявлений купил машину ВАЗ-2112. Сразу после этого юноша отправился на автомобиле в сторону ул. М. Мазая. Здесь и произошло ДТП.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют детали происшествия. На данный момент известно, что составлены протоколы по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Материалы направлены для изучения в компетентный орган.

ИСТОЧНИК KP.RU