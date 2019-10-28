С 28 октября по 8 ноября в Туле по ул. Советской запретят стоянку транспорта

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-28T16:49:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле запретят остановку и стоянку всех видов транспорта. Ограничения будут действовать с 28 октября по 8 ноября по ул. Советской (нечетная сторона) на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Революции. А также 2 и 8 ноября в период с 00:00 до 23:00 по ул. Советской на территории, прилегающей к зданию Городского концертного зала.

Это связано с обеспечением безопасности дорожного движения во время проведения ХX Юбилейного фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!».

ИСТОЧНИК KP.RU