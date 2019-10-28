Олег Федосов назначен заместителем министра промышленности и науки
Алексей Дюмин сообщил о кадровых перестановках
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Заместителем министра промышленности и науки назначен Олег Федосов. Заместителем министра молодежной политики – Илья Тихомиров. 28 октября на оперативном совещании в правительстве губернатор Алексей Дюмин сообщил о кадровых перестановках.
В составе правительства упразднены 2 государственные должности: заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и заместитель председателя правительства – министр экономического развития Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU