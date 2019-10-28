Алексей Степин возглавил министерство сельского хозяйства Тульской области
О кадровых перестановках 28 октября сообщил глава региона Алексей Дюмин
Фото: Правительство Тульской области
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Алексей Степин возглавил министерство сельского хозяйства Тульской области. О кадровых перестановках 28 октября сообщил глава региона Алексей Дюмин.
Отметим, что Алексей Степин работает в сфере сельского хозяйства с 2007 года. Последние 6 лет замещал должности в профильном министерстве и занимался поддержкой тульских аграриев.
Напомним, ранее этот пост занимал Дмитрий Миляев. Сейчас он исполняет обязанности главы администрации Тулы.
ИСТОЧНИК KP.RU