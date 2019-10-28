В Туле открылся Региональный чемпионат WorldSkills
28 октября в Туле состоялась торжественная церемония открытия Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
В этом году он впервые проходит в открытом формате: в соревнованиях принимают участие представители Рязанской области, Татарстана, Санкт-Петербурга.
Соревнования пройдут на 6 площадках. В 26 компетенциях будут соревноваться более 200 человек. Это школьники, студенты колледжей и техникумов, сотрудники предприятий.
Отметим, что ранее в Татарстане прошел мировой чемпионат WorldSkills. Туляки Артем Оганесян и Имран Точиев со своими наставниками Андреем Давыдовым и Татьяной Гудковой привезли домой «золото» чемпионата.
ИСТОЧНИК KP.RU