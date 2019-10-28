2019-10-28T14:15:43+03:00
Общество

Андрей Третьяков возглавил мытищинскую городскую клиническую больницу

Ранее он занимал пост министра здравоохранения Тульской области
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Андрей Третьяков возглавил мытищинскую городскую клиническую больницу. Ранее он занимал пост министра здравоохранения Тульской области. Свои полномочия он сложил в начале октября.

Андрей Александрович написал заявление об уходе по собственному желанию на имя главы региона. Оно было удовлетворено.

Общий стаж работы в медицине Андрея Третьякова – более 30 лет. Он прошел путь от фельдшера скорой помощи до руководителя крупных медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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