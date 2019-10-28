Андрей Третьяков возглавил мытищинскую городскую клиническую больницу
Ранее он занимал пост министра здравоохранения Тульской области
Фото: Алексей ФОКИН
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Андрей Третьяков возглавил мытищинскую городскую клиническую больницу. Ранее он занимал пост министра здравоохранения Тульской области. Свои полномочия он сложил в начале октября.
Андрей Александрович написал заявление об уходе по собственному желанию на имя главы региона. Оно было удовлетворено.
Общий стаж работы в медицине Андрея Третьякова – более 30 лет. Он прошел путь от фельдшера скорой помощи до руководителя крупных медучреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU