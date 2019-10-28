Тульские активисты просят сохранить единственную школу на 12 населенных пунктов
Тульские активисты ОНФ просят власти сохранить школу в деревне Ямны, единственную на 12 населенных пунктов. Сейчас занятия в учебном заведении остановлены, стоит вопрос о сносе здания.
Родители детей, посещавших учебное заведение, рассказали, что в июне 2018 года школа была закрыта на капремонт. Вновь открыть свои двери учебное заведение должно было 1 сентября 2019 года. Однако этого так и не произошло.
О том, что школу собираются закрыть, а здание, вероятнее всего, снести, жители узнали в сентябре. По результатам повторной экспертизы здание признано аварийным, а значит, ремонту оно не подлежит.
Школа в Ямнах является единственной для 12 ближайших населенных пунктов: шести деревень и шести коттеджных поселков.
В настоящий момент дети учатся в школе поселка Иншинский. Родители сообщают, что им приходится гораздо раньше вставать и больше времени проводить в дороге. В результате школьники сильно устают.
ИСТОЧНИК KP.RU