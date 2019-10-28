"Арсенал" - "Ахмат": Канониры вернулись с ничьей

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-28T12:07:56+03:00

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26 октября в ходе 14-го тура Чемпионата России по футболу (РФПЛ), тульский «Арсенал» на выезде встречался с грозненским «Ахматом». На 20-й минуте оружейники пропустили мяч – автором гола стал Андрей Семёнов.

Туляки отыгрались во 2-м тайме - сработала замена тренера туляков Черевченко. На 76-й минуте Эванс Кангва поразил ворота хозяев: длинная передача от Горбатенко на Кангва, который оттеснил от мяча Уциева и далее спокойно пробил мимо Городова.

Более счёт не изменился, ни смотря на наличие голевых моментов с обеих сторон. Итог матча – ничья 1:1. По тогам 14-го тура тульский «Арсенал» занимает 10-е место и отстаёт от своих ближайших соседей по турнирной таблице на 1 очко (казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов»). Следующий матч оружейники проведут на выезде, в Москве, против ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU