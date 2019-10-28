2019-10-28T11:09:09+03:00
Происшествия

В Тульской области столкнулись «Форд» и «Газель»: пострадали трое

Водитель иномарки выехал на полосу встречного движения
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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25 октября в 19.30 на 39 км дороги «Н. Клейменово-Ясногорск-Мордвес» Ясногорского района произошло ДТП. 24-летний молодой человек на автомобиле «Форд Фокус» выехал на полосу встречного движения, чтобы повернуть затем налево. Но столкнулся со встречным автомобилем «Газель» под управлением 32-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Форд», 23-летний молодой человек, 44-летняя женщина и 2-летний мальчик. С различными травмами их доставили в больницу.

В момент ДТП несовершеннолетний находился в салоне автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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