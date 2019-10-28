В Туле напротив здания УМВД произошло ДТП
Дорогу не поделили две иномарки
Фото: Алексей ФОКИН
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28 октября напротив здания УМВД России по Тульской области произошло ДТП. На пересечении ул. Жаворонкова/ пр. Ленина столкнулись Mitsubishi Eclipse Cross и Toyota Avensis.
От удара Mitsubishi опрокинулся на крышу. В результате ДТП пострадала водитель Toyota. Женщину доставили в больницу.
На месте происшествия работали сотрудники городской службы спасения, МЧС и ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU