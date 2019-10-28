В Туле напротив здания УМВД произошло ДТП

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-28T10:52:17+03:00

Дорогу не поделили две иномарки

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28 октября напротив здания УМВД России по Тульской области произошло ДТП. На пересечении ул. Жаворонкова/ пр. Ленина столкнулись Mitsubishi Eclipse Cross и Toyota Avensis.

От удара Mitsubishi опрокинулся на крышу. В результате ДТП пострадала водитель Toyota. Женщину доставили в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники городской службы спасения, МЧС и ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU