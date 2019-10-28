В Ясной Поляне вода в пруду вновь приобрела фиолетово-красный оттенок
Необычный оттенок воды посетители музея-усадьбы наблюдают уже не первый раз
Фото: стоп-кадр видео
Изменить размер текста:
В Ясной Поляне вода в среднем пруду вновь приобрела фиолетово-красный оттенок. Об этом сообщают очевидцы.
Необычный оттенок воды посетители музея-усадьбы наблюдают уже не первый раз. Весной, после того, как растаял лед, обнаружилось, что она окрасилась из-за листьев канадского клена, растущего в Нижнем парке. Они скопились на дне пруда после прошлогоднего осеннего листопада.
ИСТОЧНИК KP.RU