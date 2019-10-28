В Ясной Поляне вода в пруду вновь приобрела фиолетово-красный оттенок

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-28T10:13:06+03:00

Необычный оттенок воды посетители музея-усадьбы наблюдают уже не первый раз

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В Ясной Поляне вода в среднем пруду вновь приобрела фиолетово-красный оттенок. Об этом сообщают очевидцы.

Необычный оттенок воды посетители музея-усадьбы наблюдают уже не первый раз. Весной, после того, как растаял лед, обнаружилось, что она окрасилась из-за листьев канадского клена, растущего в Нижнем парке. Они скопились на дне пруда после прошлогоднего осеннего листопада.

ИСТОЧНИК KP.RU