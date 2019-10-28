2019-10-28T10:01:16+03:00
Происшествия

Пожарные из горящего дома в тульском поселке Волынцевский спасли человека

Причина пожара выясняется
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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27 октября в поселке Волынцевский загорелся деревянный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:11.

На место происшествия незамедлительно выехали 6 пожарных расчетов. По прибытии через 18 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 20 минут.

Пожарные спасли 1 человека. В результате происшествия никто не пострадал, сгорела и обрушилась кровля дома, деревянная пристройка к дому сгорела полностью. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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