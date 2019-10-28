Пожарные из горящего дома в тульском поселке Волынцевский спасли человека
27 октября в поселке Волынцевский загорелся деревянный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:11.
На место происшествия незамедлительно выехали 6 пожарных расчетов. По прибытии через 18 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 20 минут.
Пожарные спасли 1 человека. В результате происшествия никто не пострадал, сгорела и обрушилась кровля дома, деревянная пристройка к дому сгорела полностью. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU