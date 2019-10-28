В Туле на ул. Ф. Энгельса возгорание в кафе тушили 30 пожарных
28 октября в Туле на ул. Ф. Энгельса произошел пожар на первом этаже здания. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:07.
На место происшествия незамедлительно выехали 9 пожарных расчетов и автолестница для работ на верхних этажах здания.
По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения.
С огнем удалось справиться через 3 минуты. В результате происшествия никто не пострадал. В зале сгорела барная стойка. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 30 человек и 10 единиц техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU