В Туле открылась выставка художника Александра Майорова
Экспозиция представлена в Выставочном зале
Фото: Алексей ФОКИН
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25 октября в Туле открылась выставка художника Александра Майорова «Оазис Ностальгия». Экспозиция представлена в Выставочном зале.
Проект представляет 3 живописных цикла: «Оазис Ностальгия», «Венецианская прогулка», «Пасьянс накануне семнадцатого». Дополняет экспозицию инсталляция «Волхвы в мастерской», включающая произведения разных лет.
Александр Майоров - доктор искусства (профессиональная степень присуждена Международным академическим аккредитационным и аттестационным комитетом, учрежденным ЮНЕСКО).
ИСТОЧНИК KP.RU