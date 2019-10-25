2019-10-25T17:53:08+03:00
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В Туле открылась выставка художника Александра Майорова

Экспозиция представлена в Выставочном зале
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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25 октября в Туле открылась выставка художника Александра Майорова «Оазис Ностальгия». Экспозиция представлена в Выставочном зале.

Проект представляет 3 живописных цикла: «Оазис Ностальгия», «Венецианская прогулка», «Пасьянс накануне семнадцатого». Дополняет экспозицию инсталляция «Волхвы в мастерской», включающая произведения разных лет.

Александр Майоров - доктор искусства (профессиональная степень присуждена Международным академическим аккредитационным и аттестационным комитетом, учрежденным ЮНЕСКО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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