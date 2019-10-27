2019-10-25T17:44:36+03:00
Общество

В Тульской области забраковали почти две тонны фруктов и овощей

Среди причин забраковки: нарушение сроков годности, условий хранения
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Управление Роспотребнадзора по Тульской области за 3 квартал 2019 года проверело 71 объект, занятый оборотом плодоовощной продукции.

За выявленные нарушения обязательных требований законодательства РФ возбуждено 67 дел об административном правонарушении. По результатам проверок забраковано и снято с реализации 172 партии овощной продукции и фруктов объемом 1896 кг.

Основные причины забраковки: нарушение сроков годности, условий хранения, обязательных требований к маркировке пищевой продукции, а также отсутствие товарно-сопроводительных документов на продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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