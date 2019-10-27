В Туле приняли дворы на ул. 9 Мая и Гоголевской

СЕГОДНЯ 16:05 2019-10-25T17:37:50+03:00

Всего дворы отремонтировали по пяти адресам

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В Туле состоялась приемка дворов на ул. Сойфера, д. 37, 39; ул. Белкина, д. 25, 27; ул. Л. Толстого, д. 93; ул. Гоголевская, д. 86а; ул. 9 Мая, д. 29, корп. 1.

В ней приняли участие жители и старшие по домам, активисты, депутаты, представители управления по благоустройству, главных управлений по территориальным округам, МУ «Городская служба единого заказчика», подрядных организаций.

Отметим, что в этом году в Туле проводится ремонт 77 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU