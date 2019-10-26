В Тульской области администрацию муниципалитета обязали поставить на учет участки под дорогами

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-25T17:31:23+03:00

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В МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района под тремя автомобильными дорогами не были сформированы земельные участки. Они также не были поставлены на кадастровый учет.

В связи с этим прокурор района в адрес главы администрации муниципального образования внес представление об устранении нарушений земельного законодательства.

По результатам его рассмотрения земельные участки сформированы и поставлены на кадастровый учет, виновное должностное лицо органа местного самоуправления привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU