В Тульской области администрацию муниципалитета обязали поставить на учет участки под дорогами
Прокурор района внес представление об устранении нарушений
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В МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района под тремя автомобильными дорогами не были сформированы земельные участки. Они также не были поставлены на кадастровый учет.
В связи с этим прокурор района в адрес главы администрации муниципального образования внес представление об устранении нарушений земельного законодательства.
По результатам его рассмотрения земельные участки сформированы и поставлены на кадастровый учет, виновное должностное лицо органа местного самоуправления привлечено к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU