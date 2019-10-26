2019-10-25T17:19:39+03:00
Общество

В Тульской области УК потратила более пяти млн рублей жителей

Деньги предназначались для оплаты поставленных ресурсов
Мария ВЛАСОВА
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Прокуратура проверила, насколько законно ООО «Партнер» расходовало деньги, которые должны были пойти на оплату задолженности перед АО «ТНС энерго Тула» за поставленную электроэнергию в пользу.

Установлено, что руководство управляющей компании имело возможность произвести оплату за поставленные ресурсы. На эти цели деньги были получены от жильцов многоквартирных домов, находящихся под управлением и на обслуживании ООО «Партнер». Однако руководство УК потратило деньги. Собственнику ресурса – АО «ТНС энерго Тула»- причинен ущерб свыше 5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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