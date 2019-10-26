В Тульской области УК потратила более пяти млн рублей жителей
Прокуратура проверила, насколько законно ООО «Партнер» расходовало деньги, которые должны были пойти на оплату задолженности перед АО «ТНС энерго Тула» за поставленную электроэнергию в пользу.
Установлено, что руководство управляющей компании имело возможность произвести оплату за поставленные ресурсы. На эти цели деньги были получены от жильцов многоквартирных домов, находящихся под управлением и на обслуживании ООО «Партнер». Однако руководство УК потратило деньги. Собственнику ресурса – АО «ТНС энерго Тула»- причинен ущерб свыше 5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием ».
ИСТОЧНИК KP.RU