2019-10-25T17:05:22+03:00
Звезды

В Ночь искусств тулякам покажут театральные зарисовки

Гости музея также смогут бесплатно посетить экспозицию «Секреты тульских мастеров» и «Сказание о Мамаевом побоище»
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле"Фото: Пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле"
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3 ноября покажут средневековую миниатюру и театральную постановку в музее «Тульские древности» - филиал музея-заповедника «Куликово поле». Они пройдут в 17:00, 18:00 и 19:00.

В экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище» посетители познакомятся с технологией создания средневековой миниатюры. На встрече можно будет увидеть как старинные образцы книжной иллюстрации, так и попробовать создать свою картинку. Сотрудники музея расскажут, как делали краски для живописи в эпоху Средневековья, и вместе приготовят их из натуральных материалов. Также можно будет освоить простой прием для тиражирования изображения – сколок.

В экспозиции «Секреты тульских мастеров» вместе с посетителями придумают и сыграют народную сказку. В Год театра музей продолжает ставить небольшие зарисовки, в которых каждый может выступить в роли актера. В Ночь искусств театралов ждет новый сюжет по мотивам народной сказки «Горшок». Однако список традиционных персонажей значительно увеличится, чтобы для каждого нашлась роль в живом театре в декорациях русской избы.

С 20:00 до 21:00 можно будет бесплатно посетить экспозицию «Секреты тульских мастеров» и «Сказание о Мамаевом побоище».

Вход свободный.

Возрастные рекомендации – 6+.

Адрес музея: Тула, пр. Ленина, 47. Телефон для справок: +7 (4872) 36-16-63.

ИСТОЧНИК KP.RU

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