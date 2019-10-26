Тулякам расскажут о строительстве каменной крепости города

СЕГОДНЯ 14:09 2019-10-25T16:48:28+03:00

В летописных рассказах упоминаются два «града на Туле» - деревянный и каменный

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Кандидат исторических наук Александр Лаврентьев проведет лекцию «Два «града на Туле»: к истории возведения Тульского кремля». Он расскажет о строительстве каменной крепости города.

История появления в первые десятилетия 16 века Тульского кремля таит в себе немало загадок. В летописных рассказах о строительных работах упоминаются два «града на Туле», деревянный и каменный. Историки по-разному объясняли хронологию этапов строительства «градов», их расположение, внешнеполитические обстоятельства, приведшие к появлению самого южного кремля России.

Все эти проблемы порождает скудость письменных источников, анализ и интерпретация которых, в то же время, дают возможность описать историю появления Тульского кремля.

Лекция состоится 31 октября в 17:00 в музее «Тульские древности» (филиал Государственного музея-заповедника «Куликово поле»).

Возрастные рекомендации – 12+.

ИСТОЧНИК KP.RU