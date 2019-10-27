Дежурные по Туле: 27 октября за порядком следит Николай Комаров
Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в ЕДДС
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
В воскресенье дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города по Советскому округу Николай Александрович Комаров.
Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.
ИСТОЧНИК KP.RU