Дежурные по Туле: 27 октября за порядком следит Николай Комаров

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-25T16:36:52+03:00

Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в ЕДДС

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В воскресенье дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города по Советскому округу Николай Александрович Комаров.

Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU