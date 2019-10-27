2019-10-25T16:36:52+03:00
Общество

Дежурные по Туле: 27 октября за порядком следит Николай Комаров

Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в ЕДДС
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В воскресенье дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города по Советскому округу Николай Александрович Комаров.

Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU

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