Тульские бойцы ОМОН и СОБР отточили навыки в полевых условиях

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-25T14:16:13+03:00

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Бойцы ОМОН и СОБР в ходе полевого выхода неделю на практике совершенствовали профессиональные навыки.

Сотрудники спецподразделений жили в палаточном лагере на территории войскового стрельбища. Бойцы отрядов отрабатывали тактические приемы по поиску и ликвидации вооруженных условных преступников в зданиях и лесистой местности, а также преодолевали водную преграду при помощи канатной дороги.

Отметим, что за этот год сотрудники СОБР и ОМОН Управления Росвгардии по Тульской области выполнили более 400 задний. Они задержали более 560 человек, из них 27 человек за совершение преступления и более 500 человек за административные правонарушения. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы различного калибра, взрывчатые и наркотические вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU