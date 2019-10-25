Тульские бойцы ОМОН и СОБР отточили навыки в полевых условиях
Бойцы ОМОН и СОБР в ходе полевого выхода неделю на практике совершенствовали профессиональные навыки.
Сотрудники спецподразделений жили в палаточном лагере на территории войскового стрельбища. Бойцы отрядов отрабатывали тактические приемы по поиску и ликвидации вооруженных условных преступников в зданиях и лесистой местности, а также преодолевали водную преграду при помощи канатной дороги.
Отметим, что за этот год сотрудники СОБР и ОМОН Управления Росвгардии по Тульской области выполнили более 400 задний. Они задержали более 560 человек, из них 27 человек за совершение преступления и более 500 человек за административные правонарушения. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы различного калибра, взрывчатые и наркотические вещества.
ИСТОЧНИК KP.RU