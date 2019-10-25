2019-10-25T14:16:13+03:00
Общество

Тульские бойцы ОМОН и СОБР отточили навыки в полевых условиях

Сотрудники спецподразделений отрабатывали тактические приемы по поиску и ликвидации вооруженных преступников
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области
Изменить размер текста:

Бойцы ОМОН и СОБР в ходе полевого выхода неделю на практике совершенствовали профессиональные навыки.

Сотрудники спецподразделений жили в палаточном лагере на территории войскового стрельбища. Бойцы отрядов отрабатывали тактические приемы по поиску и ликвидации вооруженных условных преступников в зданиях и лесистой местности, а также преодолевали водную преграду при помощи канатной дороги.

Отметим, что за этот год сотрудники СОБР и ОМОН Управления Росвгардии по Тульской области выполнили более 400 задний. Они задержали более 560 человек, из них 27 человек за совершение преступления и более 500 человек за административные правонарушения. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы различного калибра, взрывчатые и наркотические вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новинки Тульского мясокомбината получили признание участников тульского фестиваля Пиврумфест
Под Тулой «ГАЗель» с «молочкой» серьезно врезалась в фуру
В Туле закрыли колодец, в который провалился мальчик
В Туле на ул. Станиславского устанавливают ограждения безопасности
25 октября часть Тулы осталась без водоснабжения
Владимир Путин отметил заслуги туляка
Туляк похитил шесть аккумуляторов из автомобилей на ул. Декабристов
В Туле на ул. Пролетарской водитель "Киа" сбил 14-летнего мальчика
В Туле на ул. Марата стокнулись трамвай и легковушка
После матча с тульским "Арсеналом" ФК "Сочи" оштрафовали на 100 тысяч рублей
В Туле шестилетний мальчик упал в колодец теплосетей
Погода в Туле 25 октября: переменная облачность и +12 градусов
25 октября в Туле запретят остановку по ул. Менделеевской
В Большой Туле назначен новый начальник отдела полиции «Ленинский»
В Туле прошел фестиваль красоты и таланта «Формула стиля»
ДТП стало причиной пробки на проспекте Ленина в Туле