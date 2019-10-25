Под Тулой «ГАЗель» с «молочкой» серьезно врезалась в фуру
Сегодня утром, 25 октября на 49 км нового направления «Тула — Новомосковск», произошло серьезное ДТП. Со слов очевидцев, в районе гипермаркета «Линия», в припаркованную на обочине фуру, на скорости влетела «ГАЗель». Уточняется, что у фуры были выставлены все необходимые знаки предосторожности. «Газель» получила серьезные механические повреждения, из-за чего перевозимая молочная продукция выпала из «смятого» транспорта и утилизирована с места события. На месте происшествия работали спасатели и «Скорая помощь». По предварительным данным, водитель грузовика получил несерьезные травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU