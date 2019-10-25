Владимир Путин отметил заслуги туляка
заслуженной наградой Сергея Ильина поздравил Алексей Дюмин
Фото: Алексей ФОКИН
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За большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и многолетний добросовестный труд орденом Почета награжден заместитель управляющего директора по взаимодействию с государственными и региональными органами власти АО «КБП» Сергей Ильин.
Соответствующий Указ подписал Президент РФ Владимир Путин. С заслуженной наградой Сергея Ильина поздравил Алексей Дюмин.
ИСТОЧНИК KP.RU