Владимир Путин отметил заслуги туляка

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-25T11:45:11+03:00

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За большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и многолетний добросовестный труд орденом Почета награжден заместитель управляющего директора по взаимодействию с государственными и региональными органами власти АО «КБП» Сергей Ильин.

Соответствующий Указ подписал Президент РФ Владимир Путин. С заслуженной наградой Сергея Ильина поздравил Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU