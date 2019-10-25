После матча с тульским "Арсеналом" ФК "Сочи" оштрафовали на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-25T10:49:32+03:00

Семь представителей команды были предупреждены

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После матча с "Арсеналом" ФК "Сочи" оштрафован на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РФС.

Напомним, игра состоялась 20 октября на Центральном стадионе в Туле. Матч завершился со счетом - 1:1.

Семь представителей "Сочи" были предупреждены - 4 игрока и 3 тренера.

Отметим, что сейчас "Арсенал" находится на 11 месте турнирной таблицы. 26 октября октября оружейники сыграют с "Ахматом".

ИСТОЧНИК KP.RU