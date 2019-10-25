2019-10-25T10:49:32+03:00
Спорт

После матча с тульским "Арсеналом" ФК "Сочи" оштрафовали на 100 тысяч рублей

Семь представителей команды были предупреждены
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

После матча с "Арсеналом" ФК "Сочи" оштрафован на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РФС.

Напомним, игра состоялась 20 октября на Центральном стадионе в Туле. Матч завершился со счетом - 1:1.

Семь представителей "Сочи" были предупреждены - 4 игрока и 3 тренера.

Отметим, что сейчас "Арсенал" находится на 11 месте турнирной таблицы. 26 октября октября оружейники сыграют с "Ахматом".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новинки Тульского мясокомбината получили признание участников тульского фестиваля Пиврумфест
Тульские бойцы ОМОН и СОБР отточили навыки в полевых условиях
Под Тулой «ГАЗель» с «молочкой» серьезно врезалась в фуру
В Туле закрыли колодец, в который провалился мальчик
В Туле на ул. Станиславского устанавливают ограждения безопасности
25 октября часть Тулы осталась без водоснабжения
Владимир Путин отметил заслуги туляка
Туляк похитил шесть аккумуляторов из автомобилей на ул. Декабристов
В Туле на ул. Пролетарской водитель "Киа" сбил 14-летнего мальчика
В Туле на ул. Марата стокнулись трамвай и легковушка
В Туле шестилетний мальчик упал в колодец теплосетей
Погода в Туле 25 октября: переменная облачность и +12 градусов
25 октября в Туле запретят остановку по ул. Менделеевской
В Большой Туле назначен новый начальник отдела полиции «Ленинский»
В Туле прошел фестиваль красоты и таланта «Формула стиля»
ДТП стало причиной пробки на проспекте Ленина в Туле