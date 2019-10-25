2019-10-25T11:04:06+03:00
Происшествия

В Туле шестилетний мальчик упал в колодец теплосетей

Родители ребенка обратились к правоохранителям
Поделиться:
Фото: Тула. Пролетарский районФото: Тула. Пролетарский район
Изменить размер текста:

В Туле шестилетний мальчик упал в колодец теплосетей. Ребенок отделался ушибами. По некоторым данным, он поскользнулся на траве и съехал в колодец в Пролетарском округе.

За ним бросился отец. Мальчика и его папу помогли вытащить сотрудники фирмы, расположенной неподалеку от места ЧП.

По словам жителей, провал существует там давно. Но заграждения и предупреждение о ремонте на этом месте появились только после случившегося.

Родители мальчика обратились к правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новинки Тульского мясокомбината получили признание участников тульского фестиваля Пиврумфест
Тульские бойцы ОМОН и СОБР отточили навыки в полевых условиях
Под Тулой «ГАЗель» с «молочкой» серьезно врезалась в фуру
В Туле закрыли колодец, в который провалился мальчик
В Туле на ул. Станиславского устанавливают ограждения безопасности
25 октября часть Тулы осталась без водоснабжения
Владимир Путин отметил заслуги туляка
Туляк похитил шесть аккумуляторов из автомобилей на ул. Декабристов
В Туле на ул. Пролетарской водитель "Киа" сбил 14-летнего мальчика
В Туле на ул. Марата стокнулись трамвай и легковушка
После матча с тульским "Арсеналом" ФК "Сочи" оштрафовали на 100 тысяч рублей
Погода в Туле 25 октября: переменная облачность и +12 градусов
25 октября в Туле запретят остановку по ул. Менделеевской
В Большой Туле назначен новый начальник отдела полиции «Ленинский»
В Туле прошел фестиваль красоты и таланта «Формула стиля»
ДТП стало причиной пробки на проспекте Ленина в Туле