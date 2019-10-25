СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-25T11:04:06+03:00

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В Туле шестилетний мальчик упал в колодец теплосетей. Ребенок отделался ушибами. По некоторым данным, он поскользнулся на траве и съехал в колодец в Пролетарском округе.

За ним бросился отец. Мальчика и его папу помогли вытащить сотрудники фирмы, расположенной неподалеку от места ЧП.

По словам жителей, провал существует там давно. Но заграждения и предупреждение о ремонте на этом месте появились только после случившегося.

Родители мальчика обратились к правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU