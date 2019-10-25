В Туле шестилетний мальчик упал в колодец теплосетей
Родители ребенка обратились к правоохранителям
Фото: Тула. Пролетарский район
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В Туле шестилетний мальчик упал в колодец теплосетей. Ребенок отделался ушибами. По некоторым данным, он поскользнулся на траве и съехал в колодец в Пролетарском округе.
За ним бросился отец. Мальчика и его папу помогли вытащить сотрудники фирмы, расположенной неподалеку от места ЧП.
По словам жителей, провал существует там давно. Но заграждения и предупреждение о ремонте на этом месте появились только после случившегося.
Родители мальчика обратились к правоохранителям.
ИСТОЧНИК KP.RU