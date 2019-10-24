25 октября в Туле запретят остановку по ул. Менделеевской
Запрет будет действовать с 7.00 до 17.00
Фото: Алексей ФОКИН
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25 октября в Туле запретят остановку и стоянку всех видов транспорта на площади Ленина и по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке, прилегающем к площади Ленина. Это связано с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Запрет будет действовать с 7.00 до 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU