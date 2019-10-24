25 октября в Туле запретят остановку по ул. Менделеевской

СЕГОДНЯ 17:58 2019-10-24T17:58:49+03:00

Изменить размер текста: A A

25 октября в Туле запретят остановку и стоянку всех видов транспорта на площади Ленина и по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке, прилегающем к площади Ленина. Это связано с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Запрет будет действовать с 7.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU