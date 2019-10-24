2019-10-24T16:53:05+03:00
Общество

В Туле состоится фестиваль красоты и таланта «Формула стиля»

Горожане смогут пообщаться с профессионалами индустрии красоты
Мария ВЛАСОВА
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18 октября в Туле состоится фестиваль красоты и таланта «Формула стиля». В нем примут участие студенты профильных учебных организаций, мастера в области дизайна одежды и индустрии красоты, а также те, кто не имеет специальной подготовки.

Фестиваль пройдет в формате шоу-программы. В рамках него состоится конкурсный показ коллекций одежды, соревнования мастеров парикмахерского искусства, ногтевого сервиса и визажного искусства.

Туляки смогут пообщаться с профессионалами индустрии красоты: проконсультироваться у лучших косметологов, парикмахеров-стилистов и визажистов города. Также любой посетитель может стать моделью и почувствовать силу красоты на себе. Фестиваль пройдет в ТРЦ на ул. Пролетарская, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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