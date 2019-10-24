Прокуратура по суду обязала модернизировать сети водоснабжения в Пролетарском округе

СЕГОДНЯ 14:11 2019-10-24T14:11:34+03:00

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Сети водоснабжения, питающие Пролетарский округ Тулы, находятся в ветхом состоянии, эксплуатируются сверх установленного ГОСТами сроков, и требует замены. К таким выводам пришла прокуратура города по результатам проверки.

Однако администрация Тулы, которая является собственником аварийных сетей водоснабжения, долгое время не принимала меры по их модернизации.

Суд удовлетворил иск прокуратуры об обязании органов местного самоуправления провести работы. Но администрация не согласилась с решением и обжаловала его.

Впрочем, апелляционный суд оставил без изменения решение Центрального районного суда об обязании администрации организовать и провести работы по модернизации объектов водоснабжения 3-й подъем Медвенско-Осетровского водозабора. Определение суда вступило в законную силу, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU